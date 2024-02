Beata Szydło odwiedziła Nowy Sącz. Tłumy na spotkaniu „Wolnych Polaków”

Po wystąpieniu Beaty Szydło był też czas na pytania z publiczności. Tam poruszony został nowosądecki wątek. - Prezydent Nowego Sącza chwali się inwestycjami. Szkoda tylko, że na bilbordach nie napisał, że powstały one dzięki środkom i programom rządu PiS - powiedziała Beata Szydło.

- Planowaliśmy otwarcie mostu na rzece Dunajec. Ten gamoń o północy otworzył most, żeby nie mogła go publicznie otworzyć pani premier. Chwali się, że wyremontował chodniki czy drogi ze środków pochodzących z programów rządowych, ale nie chwali się tym, że wydatkował ogromne środki na szkieletor stadionu Sandecji. Jest czas na zmianę i musimy to zrobić - dodał poseł Mularczyk.