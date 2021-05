Beskid Mały. Niedźwiedzica z młodym pojawiła się w Rzykach i w okolicy szlaku na Leskowiec! Bogumił Storch

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Ruja niedźwiedzia trwa od kwietnia do czerwca. Wtedy samica może być agresywna. Zdjęcie ilustracyjne Bogumił Storch Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mieszkańcy powiatu wadowickiego donoszą o niedźwiedzicy z młodym, która widziana była m.in. przy parkingu w Rzykach oraz w okolicy szlaku turystycznego na górę Leskowiec w Beskidzie Małym. Choć jeszcze nikomu nie udało się ich uwiecznić na zdjęciach, to wszystko wskazuje na to, że misie wróciły w te strony. Ruja niedźwiedzia trwa od kwietnia do czerwca. Wtedy samica może być agresywna. Nadleśnictwo radzi jak się zachować w przypadku spotkania z tymi zwierzętami.