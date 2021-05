Betonują park rzeczny Wilga? Aktywiści podnoszą alarm. ZZM: "to jeszcze plac budowy, poczekajmy na koniec prac"

- Z naturalnego poszycia to tu już nic nie zostało. Tak powstaje park - bardzo ładny dla mieszkańców, ale kosztem życia tego, co było tu pierwsze i samo się nie obroni. Pozostaje zamknąć oczy i poczekać kolejnych parę lat, aż przyroda spod tych betonów, żwirów i nasypów znajdzie drogę i się odrodzi - skomentowała w mediach społecznościowych pani Magda.

Powstający tu park rzeczny taką ochronę miał zapewnić, gdyż zgodnie z oficjalną dokumentacją miejską, nadrzędną funkcją parków rzecznych jest właśnie ochrona przyrody. - Jako Akcja Ratunkowa dla Krakowa nigdy nie postulowaliśmy zostawienia terenu odłogiem. Jednak bardzo nam zależało, aby służył on nie tylko okolicznym mieszkańcom, ale również bytującym tu do tej pory roślinom i zwierzętom, również tym będącym pod ścisłą ochroną gatunkową - przekonują społecznicy.

Społeczników z Akcji Ratunkowej dla Krakowa najbardziej bulwersuje fakt wybudowania w parku zupełnie nowej ścieżki dla pieszych. - Ścieżki miały być utwardzane po istniejących przedeptach, ale ZZM uparł się, by wytyczyć zupełnie nową trasę dla ścieżki zdrowia, będącej niczym innym niż siłownią pod chmurką, przez co wycięto bardzo dużo naturalnej roślinności. Siłownia mogła zostać przeniesiona poza zadrzewienie - podkreśla Monika Konieczna z Akcji. Społecznikom nie podobają się również betonowe wylewki. - Prawdopodobnie są robione pod platformy, z których będzie można oglądać przyrodę, lub też stoły piknikowe, czyli rzeczy zupełnie zbędne w parku rzecznym. ZZM już nie może powiedzieć, że nie betonuje parku - mówi Konieczna.

Zdają sobie sprawę z długotrwałej walki o utworzenie w tym miejscu parku i rozumieją potrzeby mieszkańców. - Wnosiliśmy jedynie o mniejszą ingerencję, o zachowanie jak najwięcej naturalnej roślinności, poszerzenie ekostrefy, rezygnację z niepotrzebnych elementów infrastruktury czy zastąpienie okrawężnikowanych ścieżek mineralnych kamieniem naturalnym. Zależało nam, aby teren pełnił nie tylko funkcję rekreacyjną, ale by jako park rzeczny stanowił formę ochrony przyrody, wciąż zachowywał walory edukacyjne i uwrażliwiał młodsze pokolenie, uczył go poszanowania przyrody i życia - również w mieście - w zgodzie z naturą - twierdzi Akcja.

Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, podtrzymuje swoje stanowisko, że projekt parku rzecznego Wilga realizowany jest w taki sposób, aby ingerencja w dziką przyrodę była jak najmniejsza. - Mamy wszelkie uzgodnienia na prowadzone roboty budowlane. Warto zauważyć, że teren pozostał w znaczącej części naturalny, wbrew temu, co twierdzi Akcja Ratunkowa dla Krakowa. Park po prostu stał się bardziej dostępny dla mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Do tej pory teren był trudny do spacerowania, zmieniło się to dzięki właśnie nowym alejkom, które wybudowaliśmy - podkreśla dyrektor.

Przypomina, że za budową parku jest zarówno rada dzielnicy, jak i komitet mieszkańców, który od wielu lat walczy o zagospodarowanie terenu nad rzeką Wilgą. - Już widać, że przyroda wchodzi w te miejsca, które zostały przez nas w niewielki sposób naruszone podczas prac budowlanych. Trzeba pamiętać, że to dalej plac budowy, więc podnoszenie alarmu, że coś niszczymy, jest nieuzasadnione, prosiłbym, aby poczekać na koniec prac - mówi nam Kempf. Twierdzi, że betonowe elementy, do których zastrzeżenia mają niektórzy aktywiści, zostały stworzone po to, by umieścić tam drewniane podesty. Będą się na nich odbywać lekcje przyrody dla uczniów okolicznych szkół. - Sami dyrektorzy tych placówek apelowali do nas o utworzenie takich miejsc - mówi nam Kempf. Przypomina, że po zakończeniu prac park rzeczny będzie tzw. ekostrefą.