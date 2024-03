"Białe noce" Urszuli Honek nominowane do Międzynarodowej Nagrody Bookera

Książka został nagrodzona podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu Conrada. Za opowiadania "Białe noce" autorkę doceniono również Nagrodą im. Kościelskich. Książka była nominowana także do międzynarodowej nagrody Premio Grand Continent, Paszportów "Polityki" i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Wcześniej Urszula Honek zyskała uznanie jako poetka, jest laureatką m.in. Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO i przyznawanej przez Fundację Szymborskiej Nagrody im. Adama Włodka.

Oprócz książki Urszuli Honek o nagrodę ubiegają się w tym roku także: "Not a River" Selvy Almady, tłum. Annie McDermott, "Simpatía" Rodrigo Blanco Calderona, tłum. Noel Hernández González i Daniel Hahn, "Kairos" Jenny Erpenbeck, tłum. Michael Hofmann, "The Details" Ia Genberg, tłum. Kira Josefsson, "Mater 2-10" Hwang Sok-yong, tłum. Sora Kim-Russell i Youngjae Josephine Bae, "A Dictator Calls" Ismail Kadare, tłum. John Hodgson, "The Silver Bone" Andrey Kurkov, tłum. Boris Dralyuk, "What I’d Rather Not Think About" Jente Posthuma, tłum. Sarah Timmer Harvey, "Lost on Me" Veronica Raimo, tłum. Leah Janeczko, "The House Via Gemito" Domenico Starnone, tłum. Oonagh Stransky, "Crooked Plow" Itamar Vieira Junior, tłum. Johnny Lorenz, "Undiscovered", Gabriela Wiener, tłum. Julia Sanches.

Finałową 13 wybrano z grona 149 książek napisanych w 32 językach.