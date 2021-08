Biathlon. Grzegorz Guzik najlepszym z Małopolan na letnich mistrzostwach świata. Jak spisali się zawodnicy BKS WP Kościelisko?

To właśnie 30-letni biathlonista z Juszczyna (związany z klubem z Żywca) osiągnął na mistrzostwach w Czechach zdecydowanie najlepsze wyniki spośród męskiej części kadry. W sprincie na 7,5 km, po bezbłędnym strzelaniu, był szósty. W biegu na dochodzenie, na dystansie 10 km, miał na strzelnicy dwa pudła, do mety dotarł siódmy. W obu biegach do medalu zabrakło mu niewiele ponad 10 sekund.