Biblioteka Kraków otwarła nową filię na ul. Meiera. W wydarzeniu wziął udział prezydent Aleksander Miszalski

Prace adaptacyjne rozpoczęły się w 2023 roku. Został wówczas opracowany projekt aranżacji wnętrza zawierający strefę dla młodzieży oraz strefę dla najmłodszych i ich rodziców połączoną z toaletą dla dzieci i pokoikiem dla rodzica z dzieckiem. Wnętrze biblioteki zostało także dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Została także wygospodarowana przestrzeń do pracy indywidualnej.

Filia nr 57 „Gotyk” to zupełnie nowa placówka zlokalizowana w części miasta, w której powstaje coraz więcej osiedli i wzrasta liczba mieszkańców. O jej utworzenie Biblioteka Kraków zabiegała od 2022 roku. Miasto postarało się o wygospodarowanie środków na zakup pomieszczeń użytkowych na parterze budynku przy ul. Meiera 16c i pod koniec grudnia 2022 roku została zawarta umowa, na podstawie której biblioteka nabyła prawo własności do dwóch sąsiadujących ze sobą lokali (w stanie deweloperskim) o łącznej powierzchni 152 mkw.

Prace remontowe i wykończeniowe zostały zakończone w kwietniu 2024 r. Koszty prac adaptacyjnych, montażu oświetlenia i elementów wyposażenia oraz zakupu mebli, które wyniosły prawie 600 000 zł, ostały pokryte z dotacji przekazanych bibliotece z budżetu miasta.

Nowej filii dodano przydomek „Gotyk”− od nazwy osiedla, na którym powstała. Ale to niejedyne historyczne nawiązanie. Ważną rolę odgrywa tu kojarzący się z okresem gotyku bucik, czyli ciżemka zza słynnego ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim, opisana przez Antoninę Domańską w popularnej powieści „Historia żółtej ciżemki”. To książka, którą przeczytały pokolenia czytelników. Z tą historią związana jest także Nagroda Żółtej Ciżemki przyznawana przez Bibliotekę Kraków od 2017 roku w ogólnopolskim konkursie na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. W filii nr 57 do epoki gotyku nawiązuje też malunek na ścianie w dziale dziecięcym oraz tapeta z planem średniowiecznego Krakowa na ścianie holu.