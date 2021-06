Bity, kopany i poraniony nożem dwa razy podał sprawcom błędny PIN do karty bankomatowej. Jeden z bandytów ma wyrok

Do zdarzenia doszło w lutym 2015 r., ale dopiero teraz zapadł prawomocny wyrok w sprawie. Tamtego wieczoru Michał M. przyjechał autobusem do centrum miasta, był podchmielony, wysiadł na ul. Dietla i zmierzał na Kazimierz. Wtedy podeszło do niego dwóch mężczyzn, którzy chwilę wcześniej na ul. Starowiślnej kupili alkohol w sklepie monopolowym. Namawiali Michała M., by się z nimi napił, podeszli razem pod bramę na ul. Berka Joselewicza, a potem sprawcy groźbami i przemocą wciągnęli Michała M. do kamienicy.

Już z własnej woli wszedł z nimi do mieszkania jednego z nich, potem się okazało, że lokal należał do matki Michała P., jednego z napastników. Mężczyzna zamknął drzwi na klucz, który schował w kieszeni. Z kolegą namawiał pokrzywdzonego, by z nimi pił, potem obaj zmusili go, by opróżnił kieszenie i domagali się podania numeru PIN do jego karty bankomatowej.