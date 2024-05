Blisko do rozpoczęcia budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w gminie Babice. Ważna droga dla mieszkańców i turystów jadących do Energylandii

Pod koniec marca tego roku wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał tzw. zrid, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczące obwodnicy. Przyznał wtedy, że z punktu widzenia mieszkańców Olszyn i Jankowic ta inwestycja jest niezbędna.

– To będzie prawdziwy oddech ulgi dla mieszkańców Olszyn i Jankowic. Przez obie te miejscowości przebiega aktualnie bardzo ruchliwa droga wojewódzka 781. Przejeżdżające tamtędy z dużą prędkością pojazdy stanowią zagrożenie dla pieszych, w szczególności dla dzieci idących do szkoły. Dużym wyzwaniem są także tworzące się tam korki i problemy z włączaniem się do ruchu – powiedział wojewoda małopolski.