Bochnia. Biznesmen z USA kupił udziały w kamienicy z arkadami. Chce nabyć całość i krytykuje władze miasta

Kupił pan udziały mniejszościowe w kamienicy przy Szewskiej 1, czy dąży pan do wykupienia całości?

Wcześniejszy właściciel dysponował dużo większym udziałem niż 19/40 (27/40), ale będziemy musieli dowieść tego prawnie w sądzie. Trochę to potrwa zanim dojdziemy do sedna sprawy i zobaczymy, co ukrywało miasto Bochnia, bo kiedy poprosiliśmy o wydanie dodatkowych dokumentów związanych z tym budynkiem, miasto nam odmówiło. Nie jest to więc do końca czysta sytuacja. Abstrahując od tego, na pewno będziemy chcieli wykupić mieszkania, aby zostać właścicielem całości. Przy czym wydaje mi się, że z punktu widzenia prawnego nie wszystkie sprawy zostały dopracowane do końca i w związku z tym Adam Holender był już trochę tym wszystkim zmęczony. Naprawdę, zaoferował miastu bardzo niską cenę. Powiedział mi zresztą, że gdyby był o 20 lat młodszy, na pewno by tej nieruchomości nie sprzedał, bo to jego rodzina kamienica.