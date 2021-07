Bochnia. Burmistrz Stefan Kolawiński o skutkach pandemii, kończącej się rewitalizacji centrum Bochni i miejscach parkingowych [ROZMOWA]

Zaszczepił się pan przeciw COVID-19?

Tak, jestem dwukrotnie zaszczepiony preparatem Pfizera.

Chorował pan, czy udało się panu uniknąć zakażenia?

Nie wiem. Chorowałem pod koniec 2019 roku, były to typowo grypowe objawy. Gdy przyszła pandemia, udało mi się uniknąć zakażenia, aczkolwiek dbałem o higienę, choć nie w sposób przesadny. Urząd normalnie funkcjonował.

Pandemia wpłynęła na finanse wielu samorządów, w tym na bocheńskie finanse. O ile budżet uszczuplał wobec tego, co państwo zaplanowali w dochodach bieżących?

W kwietniu 2020 roku przychody były mniejsze o około 2 miliony złotych, w następnych miesiącach ta sytuacja się zmieniła i dochody także były mniejsze, ale nie aż tak znacząco, jak w kwietniu. Do końca 2020 roku nie udało się wyrównać tej straty. W tym roku już nie obserwowałem podobnego zjawiska, natomiast warunki pracy w urzędzie były zupełnie inne. W 2020 roku dwukrotnie mieliśmy w urzędzie ognisko koronawirusa, na wiosnę i jesienią. Udało się utrzymać pracę urzędu, natomiast często były to formy zdalne lub hybrydowe. Wydziały dowodów osobistych i urząd stanu cywilnego, pracowały stacjonarnie. Udało nam się wtedy przenieść kasy do holu, co zwiększa ich dostępność dla osób niepełnosprawnych i starszych, a z drugiej strony ogranicza wstęp do urzędu osobom, chcącym tylko uiścić zapłatę. Wcześniej trzeba było wejść na piętro, przechodząc przez cały urząd.