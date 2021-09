Bochnia. Powstała książka „Dekada wolności. Fenomen bocheńskiej „Solidarności” z lat 1980-1990”, jej autorem jest Ireneusz Sobas

Na czym polegał tytułowy fenomen bocheńskiej Solidarności?

Fenomen ten uwidocznił się szczególnie po wprowadzeniu stanu wojennego. Bochnię można śmiało nazwać „bastionem Solidarności w woj. tarnowskim”. Tu opór był najsilniejszy - wydawano własne podziemne pismo, organizowano strajki i protesty uliczne, prowadzono akcje samopomocy, posiadano nawet własne radio. Społeczeństwo doceniło podziemie solidarnościowe w wyborach 1989 r. i 1990 r., przekazując jego ludziom pełnię władzy. Nie znam drugiego takiego przypadku, gdy 100% mandatów radnych bierze Komitet Obywatelski „Solidarność” - a w Bochni tak właśnie było.

W jakich zakładach pracy funkcjonowali działacze Solidarności w Bochni w latach 1980-1990?

Praktycznie we wszystkich w pierwszym, legalnym okresie działania Związku. W książce udało mi się zrekonstruować składy osobowe 35 komisji zakładowych z terenu Bochni. Było to, z lekka licząc, ok. 10 tys. osób. Po 13 grudnia „Solidarność” szczególnie silna była w ZPH, Kopalni Soli, „Lodówkach”, ZNK.