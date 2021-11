Bójka na Krupówkach. Śledztwo ws. śmierci 25-latka przejęła Prokuratura Okręgowa z Nowego Sącza

Do bójki doszło w weekend - w nocy z soboty 11 września na niedzielę 12 września. Ok. godz. 2 w nocy – na skrzyżowaniu Krupówek z ul. Tadeusza Kościuszki - wywiązała się bójka między dwoma grupami. W jednej z nich był 25-latek. Gdy policja dojechała na miejsce, leżał on nieprzytomny na chodniku. Nie oddychał. Mundurowi podjęli reanimację, którą następnie przejęli przybyli na miejsce ratownicy medyczni. Od samego początku policja podawała, że stan mężczyzny jest bardzo poważny, zagrażający życiu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Zakopanem, gdzie trafił na oddział intensywnej terapii. Był podpięty do aparatury podtrzymującej życie. Miał poważny uraz głowy. Lekarze stwierdzili jego zgon we wtorek 14 września.

Początkowo sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Zakopanem. Kilka dni zdarzeniu policji udało się ustalić, że w bójce brała udział grupa młodych mężczyzn z Kalisza. - Zarzuty usłyszało trzech młodych mieszkańców Kalisza. W sumie ustaliliśmy, że w Zakopanem była 7-osobowa grupa z Kalisza, z czego pięć osób było w nocy na Krupówkach, a troje z nich aktywnie uczestniczyło w bójce – mówił we wrześniu Rafał Porębski, prokurator z Zakopanego. Mężczyźni nie zostali tymczasowo aresztowani. Po przedstawieniu zarzutów zostali zwolnieni do domów. Grozi im do trzech lat więzienia.