BOKKA zaprasza jesienią tylko na dwa koncerty - jeden z nich odbędzie się 3 października w krakowskim klubie Studio

Popularny zespół BOKKA nagrał własną wersję słynnego utworu "Teardrop" z repertuaru brytyjskiej grupy Massive Attack. Zapowiada ona dwa wyjątkowe koncerty grupy tej jesieni. Jeden z nich odbędzie się 3 października w krakowskim klubie Studio.

„Teardrop” to niespodzianka dla fanów od zespołu BOKKA - reinterpretacja jednego z bezapelacyjnych klasyków trip-hopu w wykonaniu brytyjskiej formacji Massive Attack. Utwór zapowiada dwa wyjątkowe koncerty kwartetu, które odbędą się jesienią 2024 oraz wspiera tegoroczną trasę, podczas której BOKKA wystąpi m.in. na Olsztyn Green Festival oraz powróci na koncerty w Czechach. - Był moment, w którym płyta „Mezzanine” zespołu Massive Attack wgniotła mnie w fotel. Słuchałam jej non stop. Po wielu latach odkrywam, że teksty i melodie wszystkich numerów mam wryte na stałe w mózg. „Teardrop” połączył Massive Attack i legendę wytwórni 4AD - wokalistkę Cocteau Twins - Elizabeth Fraser. Szanuję oryginał na maksa i mam nadzieję, że w naszej, choć nieoczywistej wersji to słychać - tak o utworze mówi Y, lider BOKKI.

BOKKA od 10 lat zaskakuje swoim nieszablonowym podejściem do wizerunku, żywiołowymi koncertami, woltami stylistycznymi - od nostalgicznego debiutu zauważonego przez Pitchfork, poprzez energetyczny album “Don’t Kiss And Tell”, kosmiczny “Life On Planet B”, na apokaliptycznym “Blood Moon” kończąc. Zespół ma na koncie również 3 nominacje do Fryderyków, a jego twórczość polecało wiele zagranicznych mediów.

Niebanalne podejście do tworzenia wizerunku i muzyki, wykorzystywanie nietuzinkowego, często składającego się z przypadkowych przedmiotów instrumentarium, szybko stało się znakiem rozpoznawczym BOKKI. Potencjał grupy błyskawicznie dostrzeżono poza granicami kraju co skutkowało zagraniem na scenach najważniejszych imprez w Europie, m.in. brytyjskiego The Great Escape, czeskiego Colours of Ostrava, niemieckiego Reeperbahn czy holenderskiego Eurosonic, a następnie w klubach w Brukseli, Pradze czy Budapeszcie.

W 2022 roku BOKKA powróciła filmowym, tajemniczym, i apokaliptycznym albumem “Blood Moon” zyskując tym samym kolejną nominację do nagrody Fryderyk. Klip do utworu "Walk on A Wire" otrzymał Grand Prix na Polish Music Video Awards, wyróżnienie na Berlin Music Video Awards, a także jako jedyny z Polski zyskał nominację na festiwalu Camerimage pośród artystów takich, jak Lykke Li, Harry Styles czy Rammstein.

W ostatniej reklamie producenta samochodów Škoda, która skupia się na pokazaniu kobiecej siły, pasji i determinacji do osiągania celów, został wykorzystany utwór “900” - jeden z najpopularniejszych i najczęściej słuchanych utworów zespołu BOKKA na platformach streamingowych.

