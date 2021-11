Borzęcin. Mieszkają w 157-letnim domu, który grozi zawaleniem, ale nie mają dokąd pójść [ZDJĘCIA]

FLESZ - Wyższe stopy procentowe, co to oznacza?

Aż trudno w to uwierzyć, ale Bernarda Czarna mieszka w domu, wybudowanym w 1864 roku. Mógłby to być powód do dumy, gdyby nie fakt, że drewniany budynek to ruina, grożąca zawaleniem. W październiku pani Bernarda dostała od nadzoru budowlanego nakaz opuszczenia domu, który zagraża jej życiu i zdrowiu. Dostała na to czas do 4 listopada. Niestety, kobieta nie ma dokąd się wyprowadzić, a gmina nie widzi podstaw, aby jej pomóc.