Botwinka - przepis na zupę z botwiny. Zupa botwinka i chłodnik [PRZEPISY]

Botwinka to jedno z warzyw, na które czekamy cały rok. Lubimy ją za pyszny smak oraz intensywny kolor, którym urozmaica wiosenno-letnie menu. Zwykle podawana jest w postaci zupy o takiej samej nazwie. Zobaczcie przepisy na pyszne zupy z botwiny: na ciepło oraz na zimno.

Botwinka - przepis na zupę z botwiny. Zupa botwinka i chłodnik Botwina, to młode liście i korzenie buraka ćwikłowego. Oprócz pysznego smaku, dostarcza wielu witamin i minerałów. Można ją przyrządzać na różne sposoby – gotować, piec, podsmażać, a nawet jeść na surowo, dzięki czemu jest doskonała np. do sałatek, chłodników czy tart. Połączona z odpowiednimi, wysokiej jakości produktami stworzy naprawdę pożywny posiłek. Botwina: smaczna wiosenna zupa Koła Gospodyń Wiejskich z Zabierzowa Bocheńskiego. Botwina: smaczna wiosenna zupa [PRZEPIS] Składniki 40 dag żeberek

1 duża marchew

1 pietruszka

1 mały seler

2 pęczki młodych buraczków z liśćmi (botwinka)

½ szklanki śmietany

1 szklanka kwasu burakowego

2 łyżki zieleniny ( posiekanej koperek pietruszka lubczyk)

5 jajek ugotowanych na twardo

sól, pieprz, majeranek, maggi Botwina, to młode liście i korzenie buraka ćwikłowego. Oprócz pysznego smaku, dostarcza wielu witamin i minerałów. pixabay.com Wykonanie

Z żeberek i warzyw ugotować wywar. Botwinkę starannie wypłukać pokroić w paski i ugotować w niedużej ilości wody dodając szczyptę kwasku cytrynowego.

Z wywaru wyjąć żeberka, obrać z kości i pokroić. Wywar mięsny połączyć z ugotowana botwinką i mięsem, podprawić śmietanka i do smaku przyprawami według uznania. Podawać z jajkiem.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Zabierzowie Bocheńskim Zupa botwinka wiosenna Marty Góry. Zupa botwinka wiosenna [PRZEPIS] Składniki 2 pęczki botwiny

cytryna- sok

śmietana ( w ilości indywidualnej- dowolnie według smaku)

bulion dowolny (warzywny, mięsny; z kostki lub ugotowany)

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Botwinkę umyć, osączyć, pokroić drobno ( z łodyżkami i listkami), zalać wodą tak, aby przykryła botwinkę, dodać cytrynę i ugotować do miękkości buraczków. Dodać ok. 0,5 litra bulionu , śmietanę. Podawać z młodymi ziemniakami.

Przepis Marty Góry Wiosenny chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka Violetty Grzelki. Wiosenny chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka [PRZEPIS] Składniki dla 6-8 osób pęczek botwinki (ok. 5 średnich buraczków oraz liście z łodygami)

1-2 świeże ogórki

1-2 pęczki rzodkiewek

4 ząbki czosnku

pęczek koperku

1 l jogurtu naturalnego, kefiru lub zsiadłego mleka, do wyboru lub ich mieszanka

przyprawy: sól, pieprz, sok z cytryny

1/2 jajka ugotowanego na twardo na osobę

sok z 1/2 cytryny

Wykonanie

Ugotować jaja na twardo. Młode buraczki odciąć, obrać, umyć i pokroić w drobną kostkę. Łodygi z liśćmi przebrać, zwiędłe liście odrzucić, a pozostałe opłukać dokładnie wodą i drobno posiekać. Następnie zalać wodą w takiej ilości, aby były przykryte - ok 1/2-0.75 litra. Zagotować i pogotować 2-3 minuty; buraczki będą miękkawe, ale półtwarde. Dodać do ugotowanych buraków sok z cytryny, a następnie ostudzić je wstawiając garnek do zimnej wody.

W międzyczasie pokroić w kosteczkę obranego ogórka i umyte rzodkiewki i przełożyć całość do garnka o pojemności ok. 3 l. Dodać przeciśnięty przez praskę, obrany czosnek, a następnie kefir, jogurt lub ich mieszankę oraz ugotowaną, ale schłodzoną botwinkę. Doprawić solą, pieprzem ewentualnie czosnkiem do smaku i wymieszać. Na koniec dodać pęczek posiekanego koperku. Podawać schłodzony z jajkiem ugotowanym na twardo.

Zarówno smak jak i kolor nabierają intensywności po kilku godzinach od przygotowania, stąd warto chłodnik przygotować wcześniej i dobrze schłodzić w lodówce. Najlepszy jest na drugi dzień.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga Mamucie Przysmaki Chłodnik z botwinki na maślance lub kefirze Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki. Chłodnik z botwinki na maślance lub kefirze [PRZEPIS] Składniki 1 litr maślanki lub kefiru

1 kostka bulionu warzywnego

1 pęczek botwinki

3-4 ogórki gruntowe

po 1 pęczku: rzodkiewki, szczypiorku i koperku

2 ząbki czosnku

do smaku: sól, pieprz, sok z cytryny

Wykonanie

Botwinkę umyć, buraczki obrać ze skórki, całość przykryć wodą i gotować przez 10-15 minut, aby botwinka zmiękła. Ostudzić razem z powstałym wywarem. Ogórki umyć i zetrzeć na tarce, podobnie postąpić z rzodkiewką. Koperek i szczypiorek umyć i posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. Do kefiru lub maślanki dodać botwinkę z wywarem, następnie połączyć ze wszystkimi warzywami oraz doprawić do smaku. Odstawić do lodówki na około 1 godzinę. Podawać z cząstkami jaja na twardo.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki Szybki chłodnik z makaronem, botwinką i ogórkiem Szybki chłodnik z makaronem, botwinką i ogórkiem [PRZEPIS] Składniki 2 pęczki botwinki

makaron Lubella Mini Kółka

2 łyżki oliwy

300 ml wody

barszcz czerwony Krakus (schłodzony w lodówce)

800 ml jogurtu greckiego

1 ząbek czosnku

sól i pieprz

długi ogórek

pęczek rzodkiewki

pęczek szczypiorku

pęczek koperku

Wykonanie

Ugotować makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzić i ostudzić.

W międzyczasie umyć botwinę, posiekać i przesmażyć szybko na oliwie. Następnie zalać ją wodą i dusić przez 10 minut, aż zmięknie, a potem ostudzić. Skórkę z ogórków obrać w odległości co ok. 1 cm. W ten sposób część ogórka będzie obrana, a część skórki zostanie na warzywie (skórka ma w sobie bardzo dużo olejków aromatycznych, ale bywa twarda, dlatego nie wykorzystuj jej w całości). Następnie usunąć pestki z ogórka i pokroić go w drobną kostkę. Rzodkiewki pokroić w plasterki, a szczypiorek i koperek drobno posiekać

Do schłodzonej botwiny dodać roztarty czosnek, jogurt i kwaśną śmietanę. Ubić całość trzepaczką, tak by uzyskać gładką masę i ciągle mieszając dolać do niej zimny barszcz. Doprawić solą i pieprzem, a następnie całość schłodzić. Zupę podawać z makaronem, warzywami i ziołami, w dodatkowo schłodzonych wcześniej miskach.

Przepis Michała „Magiela” Myszkiewicza, eksperta kulinarnego marki Lubella

