Boże Ciało 2024 w Krakowie. Procesje na ulicach miasta. Jakie będą utrudnienia w centrum? Co z parkowaniem?

W czwartek, 30 maja w centrum Krakowa wystąpią utrudnienia w ruchu związane z procesją Bożego Ciała. Centralne uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 przed katedrą wawelską, gdzie odprawiona zostanie msza święta. Następnie procesja przejdzie Drogą Królewską na Rynek Główny.

Procesje w Krakowie

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 przed katedrą wawelską. Wówczas na ołtarzu polowym będzie sprawowana msza święta. Po jej zakończeniu procesja przejdzie Drogą Królewską spod Wawelu na Rynek Główny. To oczywiście wiąże się z utrudnieniami w centrum miasta. Procesja zatrzyma się przy czterech ołtarzach. Będą one zlokalizowane przy kościołach: św. Idziego, św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha oraz przy Bazylice Mariackiej. Po zakończeniu procesji przy kościele Mariackim zostanie odprawiona druga msza święta polowa. Do udziału w niej zachęcane są szczególnie osoby, które nie mogły wziąć udziału we mszy na Wawelu.

Boże Ciało w Krakowie. Czy parkowanie w strefie jest płatne?

Niby święto, ale... Uwaga, kierowcy! Tego dnia w Krakowie postój w obszarze płatnego parkowania jest płatny na normalnych zasadach.

- Jeśli ktoś zechce się wybrać w te dni gdzieś do centrum miasta, np. na uroczystości religijne i zaparkuje samochód w strefie płatnego parkowania, to musi pamiętać, że strefa wtedy obowiązuje, zatem trzeba uiścić opłatę za parkowanie - przypomina ZDMK. Opłaty nie są pobierane w strefie płatnego parkowania w niedziele oraz wybrane dni świąteczne. 1 stycznia – Nowy Rok

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy

1 listopada – Wszystkich Świętych

24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia

25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia Obszar płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w godz. 10.00–20.00. Opłata w podstrefie A za godzinę postoju wynosi 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, a w podstrefie C – 4 zł.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie: obowiązuje świąteczny rozkład

Linie tramwajowe:

nr 1, 13, 18, 20 – w piątek, 31 maja, będą kursować co 15 minut przez cały dzień

nr 19, 44, 49 – zostaną zawieszone

nr 50 – w piątek, 31 maja, będzie kursować co 7,5 minuty przez cały dzień

nr 52 – w czwartek, 30 maja, a także w sobotę, 1 czerwca, będzie kursować co 20 minut przez cały dzień

Linie autobusowe:

nr 156, 413, 420, 433, 482, 494 – zostaną zawieszone

nr 179 – w piątek, 31 maja, będzie kursować co 15 minut w godzinach szczytu i co 20 minut w pozostałych godzinach

nr 701 – w piątek, 31 maja, będzie kursować co 15 minut przez cały dzień.

