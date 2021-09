Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 20.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (20.09 6:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat limanowski

w części Przyszowej, osiedla: Górki, Szarówka, Zalas, Wierchy, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

20.09 od godz. 6:00 do 8:00

w części Przyszowej, osiedla Ubocz, Zagórze, Zamek i okoliczne

20.09 od godz. 6:00 do 10:00

powiat oświęcimski

Rokowa, Babicy, Kleczy, Wysokiej, Stanisławia, Czernej, Marcyporęby

20.09 od godz. 4:44 do 6:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Dobrego Pasterza 56 i plac budowy

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Zbrojarzy 89, 92, 92A, 93

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Chmiela 1

22.09 od godz. 7:30 do 14:00

Kraków ulica Ważewskiego 66A

22.09 od godz. 8:00 do 13:00

Ojcowska 47A, Stawowa: 187 do 203, 184 do 212, 216 do 240A oraz 237 i okolice

23.09 od godz. 8:00 do 13:30