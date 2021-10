Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 21.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (21.10 1:09) nie ma prądu w małopolskim?

powiat gorlicki

Łużna

od 20.10 godz. 21:32 do 21.10 godz. 2:00

powiat myślenicki

Krzczonów

od 20.10 godz. 22:48 do 21.10 godz. 23:30

powiat oświęcimski

miejscowości Kęty ulica Mickiewicza, Nowa Wieś strona Wschodnia ulicy Oświęcimskiej, miejscowości Nowa Wieś, Malec, Bielany Granica, miejscowości Bielany, miejscowości Bielany Centrum, Zaolszynie, Łęki, Osiek ulica Główna, Browarna, Czereśniowa, Przecznica

21.10 od godz. 0:11 do 2:15

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków Tyniec ulica Heligundy 6 do 16 i 7 do 29.

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Pękowicka 1 do 21 , Pachońskiego 2, Łokietka 83 do106, Północna 1, 3 oraz okolice

26.10 od godz. 7:30 do 16:00