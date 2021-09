Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 23.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (23.09 0:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat miechowski

Siewierz ul. Łysa Góra,, Łysa Góra 2 Cegielnia.

od 22.09 godz. 18:15 do 23.09 godz. 1:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Ojcowska 47A, Stawowa: 187 do 203, 184 do 212, 216 do 240A oraz 237 i okolice

23.09 od godz. 8:00 do 13:30

Kraków ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Pustynna 19

28.09 od godz. 8:00 do 13:00

ul. Rumiankowa, Żółwia

28.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków Tyniec ul. Bolesława Śmiałego

28.09 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Rumiankowa od nr16, Kłosowa

28.09 od godz. 13:00 do 16:00

Kraków ulica Pachońskiego 16

29.09 od godz. 8:00 do 16:00