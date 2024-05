Brakuje kierowców i autobusy nie wyjeżdżają na trasy? W krakowskim urzędzie zapewniają, że nie ma problemu

"Pamiętacie kryzys kadrowy 2022, przez który kursy autobusowe wypadały z rozkładu, a sprawa była ukrywana przed pasażerami? Rusza edycja 2024!" - można przeczytać na Platformie Komunikacyjnej Krakowa - PKK.

"Jak się dowiedzieliśmy, z powodu braków kadrowych znów część kursów autobusowych nie jest wykonywana. Tym razem sprawa dotyczy firmy Mobilis, trwa od paru tygodni, a w ostatnim czasie się nasiliła. W czwartek 16 maja zabrakło 13 kierowców do obsadzenia linii, w poniedziałek 10, podobne braki były wcześniej. W piątek popołudniu nie było 15 kierowców, w tym na linii 152 nie obsadzono aż trzech z dziesięciu pojazdów. Na 159 i 501 w czwartek i piątek brakło po dwóch kierowców, niedobory były także na 103, 142, 178, 192, 193, 578" - wyliczają w PKK.

"W piątek dwóch prowadzących brakło też na trasę 102. Na linii tej łącznie jest 5 brygad (czyli 2 z 5), kursuje ona tylko co 20 minut i na części trasy jest jedynym połączeniem. Jeśli zatem wypadnie kurs, to powstaje 40-minutowa dziura. Na Woli Justowskiej było zresztą kombo, bo z trzech głównych linii 102, 152, 192, na każdej były braki, czyli na żadnej nie można było polegać.

Sprawa nie dotyczy tylko dni powszednich. Nawet w weekendy, gdy autobusy jeżdżą co 20-30 minut i jest ich mniej na mieście, również są problemy. Np. w zeszłą niedzielę brakło trzech kierowców" - dodają.