Strefa Czystego Transportu na nowych zasadach. Od kiedy mają obowiązywać ograniczenia? Jest propozycja prezydenta Krakowa

"Wyrok jest nieprawomocny, z uwagi na złożoną skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która wstrzymuje wykonanie wyroku WSA. Oznacza to, że uchwała o SCT jest ważna, a jej wymagania zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Istotną okolicznością i ważnym ryzykiem jest przyszłe rozstrzygnięcie NSA w tej sprawie. Jeśli NSA podtrzyma wyrok WSA, uchwała straci ważność. W efekcie, po bardzo krótkim okresie obowiązywania, SCT przestanie istnieć. Zasadna jest zatem zmiana uchwały w zakresie daty wejścia w życie SCT w Krakowie" - podkreślono w uzasadnieniu.

Strefą Czystego Transportu zajmą się miejscy radni

Planowane jest szerokie badanie ankietowe w sprawie SCT

- Należy zaznaczyć, że pierwsze dwa etapy będą skierowane nie tylko do krakowian, ale też do mieszkanek i mieszkańców Metropolii Krakowskiej - dodają w magistracie.

Nowe założenia dla Strefy Czystego Transportu

Po wprowadzeniu SCT ma wyraźnie ograniczyć emisje NOx (tlenków azotu) z transportu drogowego (o ok. 30-40 proc.), a także znacząco ograniczyć emisje pyłów PM 2,5 i PM 10 (ok. 80 proc. emisji mniej z transportu samochodowego w mieście).

Zewnętrzna firma badawcza podsumuje działania związane z SCT

Do drugiego etapu przygotowania SCT ma zostać wyłoniona firma badawcza, która poprzez badanie ankietowe podsumuje efekty wcześniejszych działań, zbierze też uwagi oraz informacje na temat oczekiwań dotyczących przyszłej strefy. Te mają być podstawą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

We wspominanym trzecim etapie udostępniony zostanie formularz internetowy, w którym krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Zorganizowane zostaną dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Uwagi do projektu będzie można również zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej. Formalne konsultacje mają potrwać co najmniej trzy tygodnie. Po nich radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.