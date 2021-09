Brama w Gorce pnie się w górę. Będzie ścieżka w koronach drzew, zabraknie... drogi dojazdowej [ZDJĘCIA] 7.09

Brama w Gorce to duża inwestycja budowana w gorczańskich lasach - na terenie wsi Waksmund. Ma to być centrum przyrodnicze i ścieżka w koronach drzew. Budowa centrum rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Roboty idą pełną parą. Patrząc po podobnych inwestycjach w Polsce, ale i na Słowacji, może się ona cieszyć dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Teraz jednak pojawiają się pytania, jak do nowej atrakcji będą mogli dotrzeć goście. O ile od strony Waksmundu będzie dojazd, o tyle od strony Nowego Targu może być z tym kłopot. Tymczasem zakładać można, że sporo osób zdecyduje się właśnie dojechać od strony Nowego Targu. Tym bardziej, że byłaby to droga krótsza, prowadząca przez polanę Cyrwusówka. Obecnie spokojnym marszem od Długiej Polany droga zajmuje ok. 20-25 minut. Natomiast dojazd przez Waksmund zająłby o wiele więcej czasu. I to nie dla wszystkich. Przy drodze od strony wsi, w górnej jej części – bliżej centrum Bramy w Gorce – nie będzie parkingów. Te mają być ulokowane w niższych partiach bliżej wioski. A to oznacza, że klientów centrum czekałyby dość długi spacer.