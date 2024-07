Bramkarz Wisły Kraków z nowym kontraktem

O tym, że Broda może przedłużyć kontrakt z Wisłą, spekulowano od dłuższego czasu, a teraz stało się to faktem. 22-letni wychowanek Wawelu Kraków prawie całą dorosłą karierę spędził w Wiśle. Poza jednym sezonem, gdy był wypożyczony do Chojniczanki, gdzie miał okazję zbierać doświadczenie. Kamil Broda do tej pory wystąpił w jedenastu oficjalnych meczach Wisły. W nowym sezonie będzie ponownie walczył o miejsce między słupkami.

