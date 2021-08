Bruk-Bet Termalica gra z Lechem Poznań, czyli przedłużyć Dzień Słonia…

- Wiadomo, gramy z zespołem, który każdego roku pokazuje swoją wartość w lidze i bije się o najwyższe cele - podkreśla trener Mariusz Lewandowski. - Może w ostatnich latach mistrzostw nie zdobywał, ale aspiracje mistrzowskie w tym klubie zawsze są. W tym sezonie wydaje mi się, że Lech też będzie bił się o mistrzostwo. Czeka nas ciężka przeprawa, ale przeanalizowaliśmy przeciwnika i mamy plan na to spotkanie. Z niecierpliwością czekamy na ten mecz.

Poproszony o wskazanie najmocniejszych stron Lecha, Lewandowski dodaje: - To jest zespół bardzo dobrze grający w ofensywie. Potrafią zrobić przewagę w środku boiska. Mają Ishaka, a on w linii napadu jest bardzo niebezpieczny. Są Amaral, Tiba, Kamiński - to wszystko są piłkarze w dobrej formie. W obronie też są dobrze zorganizowani. Nie tracą dużo bramek. My to wszystko wiemy i staramy się jak najlepiej przygotować do meczu.