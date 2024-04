Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra w niedzielę w Gdańsku. Trener Lechii: Przyjedzie napsuć nam krwi

- W Katowicach zawiedliśmy jako zespół, takiemu klubowi jak Lechia nie przystoi prezentować się tak, jak w tym meczu. To spotkania pokazało, że musimy wrócić na właściwe tory, które prowadziły nas do zwycięstw. W tym meczu naszą największą bolączka, widoczną zarówno gołym okiem jak i w statystykach, była postawa w ofensywie – powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

„Oczekiwania przed sezonem wobec Termaliki, a także samej Termaliki względem siebie, były odmienne. Drużyna z Niecieczy chciała być zapewne na miejscu, które my zajmujemy i walczyć o bezpośredni awans do ekstraklasy. Życie pisze jednak różne scenariusze i dlatego my też chcemy być przygotowani na różne warianty. Pod wodzą nowego trenera ten zespół jeszcze nie wygrał, mamy zatem świadomość, że rywale przyjadą do Gdańska napsuć nam krwi i zgarnąć trzy punkty” – przyznał.

Kiepskie wyniki sprawiły, że w Termalice doszło do zmiany szkoleniowca – 19 marca Mariusza Lewandowskiego zastąpił Marcin Brosz. Nowy trener „Słoni” obejrzał ostatni mecz Lechii w Katowicach.