Bruk-Bet Termalica. Nowy piłkarz przywitał się golem. W sparingu z Hapoelem padło ich pięć boch

Bruk-Bet Termalica Nieciecza przegrał 2:3 z Hapoelem Beer Szewa w sparingu, który odbył się w Busku-Zdroju. To był pierwszy mecz kontrolny podczas przygotowań do jesiennej kampanii w ekstraklasie. W niedzielę "Słonie" pojadą na tygodniowe zgrupowanie do Arłamowa.