Bruk-Bet Termalica zagra pierwszy raz na wyjeździe. Jest plan na Jagiellonię

- Nastroje są bojowe, mikrocykl przeszliśmy według planu - mówi przed meczem na Podlasiu trener Bruk-Betu Mariusz Lewandowski. - Przygotowujemy się, jak do każdego innego spotkania. Mieliśmy dużo odpraw o przeciwniku. Wiemy, że jest w dobrej formie, ma bardzo dużo indywidualności. Jedziemy do Białegostoku pełni optymizmu, choć zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwy mecz. Jagiellonia w dwóch pierwszych spotkaniach pokazała jakość. Ma też dobrego trenera. My jednak mamy swój plan na ten mecz i będziemy chcieli go zrealizować.

Beniaminek zbierał sporo pochwał po meczach ze Stalą Mielec i Wisłą Kraków. M.in. za odważną, ofensywną grę. To były jednak spotkania na własnym terenie. Czy na wyjeździe też zobaczymy takie oblicze „Słoni”?

- Bardzo chcielibyśmy, żeby nasza gra zarówno w ofensywie, jak i defensywie była miła dla oka - tłumaczy Lewandowski. - Uczymy się pewnych schematów, powtarzalności. Wiadomo, że wiele będzie zależało, jak w danym meczu będziemy wykonywać swoją pracę i na ile pozwoli nam przeciwnik. Chcemy grać ofensywnie, ale nie zawsze wszystko zależy od nas. Chcielibyśmy strzelać bramki, kontrolować wydarzenia na boisku, ale nie zawsze jest to łatwe.