Brzesko chce odciągnąć młodzież od smartfonów, w Ogródku Jordanowskim powstaje tzw. smart plac [ZDJĘCIA]

Smart plac ma być kolejną atrakcją w brzeskim Ogródku Jordanowskim. Jego elementy zostaną rozlokowane na dwóch alejkach.

Będzie to pierwszy tego typy plac zabaw na terenie gminy Brzesko. - Gry wypełniające Smart Place Coraz bardziej popularne. Wykonywane są z bezpiecznej i trwałej masy termoplastycznej znakomicie wpływają na poprawę koordynacji ruchowej u dzieci, zmuszając je przy tym do logicznego myślenia. Każda gra wymaga uczestnictwa kilku osób, co sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami - informuje brzeski magistrat.