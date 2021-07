Brzesko. Nowy tomograf, zbiornik na tlen i izolatorium w szpitalu, inwestycje kosztowały 5 mln zł

Pandemia COVID-19 wymusiła w szpitalu przebudowę pomieszczeń oddziału ratunkowego dla potrzeb osób z podejrzeniem chorób zakaźnych. Wykonano przebudowę części oddziału. W efekcie powstało oddzielne, niezależne wejście bezpośrednio z zewnątrz, bez konieczności przechodzenie pacjentów przez triage w SOR. Na powierzchni 145 metrów kwadratowych powstały dwie sale izolacyjno-obserwacyjne, dwie łazienki pacjentów, pomieszczenie oczekiwania i obserwacji, gabinet lekarski, łazienka dla personelu, śluzy, szatnie i brudownik. Prace pochłonęły 1,3 mln zł, w tym 1 mln zł stanowiła dotacja rządowa.

Drugą dużą inwestycją jest nowy tomograf komputerowy. Jest to wysokiej klasy sprzęt, pozwalający na lepszej jakości badania oraz dużo dokładniejszy obraz.

- Jest to urządzenie 80-rzędowe, wcześniejszy tomograf używany w szpitalu był urządzeniem 16-rzędowym. Dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji (IA) można uzyskać najlepszej jakości obraz przy użyciu minimalnej dawki promieniowania, dostosowanej do pacjenta. Ponadto TK posiada wysokiej klasy oprogramowanie, m.in., do badań kardiologicznych, wirtualnej: kolonografii, bronchoskopii, endoskopii naczyń czy angiografii TK - mówi Monika Mikołajek-Burek, rzeczniczka szpitala w Brzesku.