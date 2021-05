Budowa tunelu zakopianki. Na jakim etapie są prace? [ZDJĘCIA]

Budowa tunelu zakopianki [S7]

Kierowcy budowanymi tunelami będą mogli najprawdopodobniej przejechać na początku przyszłego roku. Aby móc wjechać do tunelu drogowcy wpierw muszą ułożyć płytę podjezdniową, dopiero w dalszej kolejności położone zostaną właściwe warstwy jezdni.

Prace przy układaniu wspomnianej płyty trwają w obu tunelach. Według raportu z 16 maja w tunelu prawym ułożono już ponad kilometr (1005 m) wspomnianej płyty (49 procent całości), zaś w tunelu lewym ponad 540 metrów (26 procent). Układanie płyty podjezdnowej przebiega w dwóch etapach. Wpierw betonowane są słupki, w dalszej kolejności wylewana jest płyta. Każdego tygodnia betonuje się po około 60-80 słupków i średnio 140 metrów bieżących płyty. Łącznie budowlańcy ułożyli do 16 maja około 1550 metrów płyty podjezdniowej, co daje 37,8 proc. całości.

O ile w tunelu prawym betonuje się praktycznie tylko wspomnianą płytę, to w tunelu lewym kończą się powoli prace przy betonowaniu tzw. kaloty czyli obudowy betonowej tunelu. Te prace powinny zakończyć się do połowy czerwca, gdyż drogowcom zostało do zabetonowania jedynie 40 metrów wspomnianej obudowy (około 2 procent).