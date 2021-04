Bukowno. "MOKowe kadry" to ciekawy pomysł na kontakt z kulturą w dobie pandemii koronawirusa. Można się nieźle bawić [ZDJĘCIA]

Dużą popularnością cieszy się cykl „MOKowskie kadry”. W nim pracownicy ośrodka wcielają się w postaci znanych filmów. W każdy piątek taki "kadr filmu" stanowiący zagadkę pojawia się na portalu społecznościowym Facebooku. Odbiorcy w komentarzach wpisują odpowiedzi. Dzień później ukazuje się rozwiązanie i krótka informacja o filmie, z którego kadr był inspiracją. Inicjatorkami tego cyklu były: Katarzyna Tomczyk, Marta Stańczyk-Dyduch i Aleksandra Goc, instruktorki MOK w Bukownie.

- Dostajemy liczne wiadomości, że robimy świetną robotę, co napędza nas do dalszej pracy i dodaje nam skrzydeł – mówią pracownicy MOK w Bukownie. - Inspirację czerpiemy z naszego zamiłowania do sztuki. Praca nad kadrami sprawia nam wiele frajdy i pozwala na pozostanie w kontakcie z odbiorcami.