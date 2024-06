Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce? IMGW znowu wydało ostrzeżenia. Noc z czwartku na piątek może być niespokojna

Uwaga! Czwartek może być kolejnym dniem z silnymi burzami w Małopolsce. Dla Krakowa, północnej, zachodniej i wschodniej części województwa IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia, niższy stopień zagrożenia prognozowany jest dla południa Małopolski (m. in. Nowy Sącz, Nowy Targ i Zakopanem). Po ostatnich ulewach i wielu podtopieniach ludzie z niepokojem patrzą w niebo. Uważajcie też podczas spacerów i wycieczek, sprawdzajcie radary burzowe online (poniżej). Ostrzeżenie IMGW ma obowiązywać od godz. 16 w czwartek do 9 rano w piątek.

Kolejne ostrzeżenie przed burzami

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad. Największe natężenie zjawisk późno wieczorem i w pierwszej połowie nocy. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prognoza pogody: Kraków i Małopolska

Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich i w górach burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz około 15 mm, lokalnie 25 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C, wysoko w Beskidach 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 12°C. Wiatr słaby, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów miejscami do 35 mm. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 12°C, wysoko w Tatrach około 8°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 85 km/h.

Prognoza na piątek, 6 czerwca

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. W rejonach podgórskich możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz 15 mm, lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, w rejonach podgórskich od 21°C do 24°C, wysoko w Beskidach 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 10°C. Wiatr słaby, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Mapa burzowa online

Wideo Katastrofa kolejowa w Czechach