Powódź, Burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych

Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców). Prognoza pogody IMGW nie napawa optymizmem.

Skutki burz i ulew w Małopolsce

15.00

Profil FB Regionalny Reporter:

Jak informuje naszą redakcję mł. bryg. Łukasz Białończyk z PSP Sucha Beskidzka W związku z trudną sytuacją pogodową 4 czerwca 2024 r., strażacy musieli interweniować 92 razy do godziny 15:00. Najczęściej zgłaszano zatkane przepusty i zalane drogi (37 zdarzeń), zalane piwnice, domy oraz budynki firmowe i użyteczności publicznej (32 zdarzenia), zagrożenie wylaniem rzek i potoków (7 zdarzeń) oraz zalane posesje (16 zdarzeń). Wśród zalanych budynków są Szkoła Podstawowa w Grzechyni, gdzie zalało kotłownię i szatnię, oraz Szkoła Podstawowa w Baczynie, gdzie zalało kotłownię, a także dwa Przedszkola w Makowie Podhalańskim. W wyniku ulewy jedna osoba została ranna. O godzinie 12:13 strażacy otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie porażonym prądem w miejscowości Maków Podhalański. Mężczyzna został porażony podczas pompowania piwnicy w swoim domu. Strażacy po dotarciu na miejsce zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli prąd w budynku, a poszkodowanego, którego domownicy wcześniej wyciągnęli na parter, pomogli przetransportować do karetki pogotowia. Podczas interwencji strażaków poszkodowany był przytomny.

Zdarzenia dotyczyły głównie gmin Maków Podhalański i Budzów.

W zdarzeniach udział brały 104 pojazdy pożarnicze i około 485 strażaków. 14.30

Raport po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – aktualna sytuacja pogodowa Do godz. 22.00 w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie III - najwyższego - stopnia przed silnym deszczem z burzami. Częściowo ostrzeżenie hydrologiczne zostało podniesione do III stopnia. Możliwe są wezbrania rzek z przekroczeniem stanów alarmowych.

Państwowa Straż Pożarna podjęła od północy interwencje do blisko 500 zdarzeń atmosferycznych – najwięcej KM Kraków (ponad 150), Sucha Beskidzka (ponad 70), Myślenice (ponad 60), Wieliczka i Oświęcim (po ponad 30). Rodzaj prowadzonych działań: udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych drzew/gałęzi, pompowanie wody z zalanych posesji/budynków. Trwa tzw. workowanie przy rzece Drwince - ul. Udzieli w Krakowie. W Makowie Podhalańskim miał miejsce niebezpieczny incydent: mężczyzna wypompowywał wodę pompą elektryczną we własnym domu i został porażony prądem, został zabrany do szpitala.

Straż nie podejmowała działań ewakuacyjnych. Pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone przez wójta gminy Wiśniowa oraz starostę myślenickiego. Stan wody w rzekach będzie się zmieniał w najbliższym czasie w związku z przemieszczaniem się wód opadowych. W południe stany alarmowe były przekroczone na trzech stacjach: Skawinka w Radziszowie, Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Skawa w Suchej Beskidzkiej), a stany ostrzegawcze na sześciu (m.in. Rudawa w Balicach, Wisła w Jawiszowicach i Prądnik w Ojcowie). Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie – informuje, że wszystkie zbiorniki mają zdolność retencyjną. Tauron odnotował 153 odbiorców bez zasilania energią elektryczną. Międzynarodowy Port Lotniczy BALICE podaje, że nie wystąpiły utrudnienia. Zarząd Dróg Wojewódzkich i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w Małopolsce są przejezdne. 13.30

Najnowsza prognoza pogody IMGW na dziś i kolejne dni dla Małopolski

04.06.2024 13:30 - 19:30 04.06.2024 (Wtorek)

Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite, miejscami duże. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, możliwy grad. Opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu przeważnie do 35 mm, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

04.06.2024 19:30 - 19:30 05.06.2024 (Wtorek/Środa)

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami, nad ranem miejscami również z rozpogodzeniami. Początkowo zanikające przelotne opady deszczu, suma opadów w górach do 15 mm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 11°C, na szczytach Tatr około 6°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie wzrastające do dużego, wtedy możliwe przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze. Suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 21°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 15°C, na szczytach Tatr około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, wieczorem południowo-zachodni. W górach wiatr umiarkowany i dość silny, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

05.06.2024 19:30 - 19:30 06.06.2024 (Środa/Czwartek)

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, na zachodzie województwa miejscami duże i lokalnie przelotne opady deszczu, po północy zanikające. Nad ranem lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C, wysoko w Tatrach około 7°C. Wiatr słaby, przejściowo także umiarkowany i porywisty, południowy skręcający na zachodni, lokalnie zmienny. W górach wiatr umiarkowany, zachodni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich i w górach możliwe burze. Podczas burz suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C, wysoko w Beskidach 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

13.00

W związku z trudną sytuacją meteorologiczną m.in. w woj. małopolskim wprowadzono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej do realizacji zadań przeciwkryzysowych - poinformowano we wtorek na portalu X.

12.30

stany alarmowe już na 4 rzekach w Małopolsce: Prądnik (Ojców), Skawinka (Radziszów), Stryszawka (Sucha Beskidzka), Skawa (Sucha Beskidzka)

IMGW: Obecnie stany wody na Śląsku powoli opadają, natomiast gwałtowne wezbrania przeniosły się na Małopolskę.

Istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka 12.20

Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Myślenice

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice:

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., Nr 609 z późn. zm.) w związku z przekroczeniem stanów alarmowych poziomu wód w rzekach oraz pogarszająca się sytuacją powodziową Gminy Myślenice ogłaszam od godz. 10:00 dnia 4 czerwca 2024 r. STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO na terenie GMINY MYŚLENICE.

Przypominamy, iż w wszelkie przypadki zagrożeń powodziowych należy zgłaszać do:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 12 373 41 20

- Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych UMiG Myślenice, tel. 12 373 90 30, 12 372 90 31, 12 639 23 75

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można również korzystać z telefonów alarmowych 112 oraz 998

12.00

Zdarzenia atmosferyczne i interwencje służb - 04.06 od 00:00 do 11:00

📍 W skali województwa małopolskiego - 335 Kraków - 118

Sucha Beskidzka - 55

Myślenice - 42

Oświęcim - 29

Olkusz - 23

Wieliczka - 22

Wadowice - 17

Miechów - 13

Reszta powiatów poniżej 10. 11.20

Kraków. Z powodu obfitych opadów deszczu odnotowano już ponad 30 interwencji na terenie całego miasta. Głównie dotyczą wypompowywania wody z zalanych jezdni, a także udrażniania przepustów przy ul. Udzieli i Kosiarzy. Zgłoszenia należy kierować pod nr 12 616 75 55.

11.00

Harbutowice, DW956 - woda zalewa drogę. 10.50

Jachówka, powiat suski - woda zalewa drogę. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej. 10.40

Łowcy Burz informują: "W ostatnim czasie stan wody gwałtownie wzrósł na Prądniku (m.in. w Ojcowskim PN i części Krakowa). Niebawem poważna sytuacja może dotyczyć właśnie zlewni Prądnika - szczególna uwaga dla mieszkańców tego rejonu, w tym części Krakowa!".

10.20

Stryszów, powiat wadowicki - woda zalewa posesję oraz drogę. Zalecamy zachowanie ostrożności. 9.10

Zalewa drogi w Radziszowie w gminie Skawina. Strażacy są wzywani do udrożniania przepustów i zabezpieczania drogi przed całkowitym zablokowaniem przejazdu. 9.00

Kęty Podlesie, powiat oświęcimski - liczne zastępy straży pożarnej działają przy zalanych posesjach, piwnicach oraz drogach. 8.50

Gmina Skała oraz Gmina Sułoszowa. Jak podaje profil FB Patrol998-Małopolska: Bardzo zła sytuacja jest w tym momencie w Sułoszowie: DW-773 znajduje się pod wodą, cała woda spływa przez Grodzisko (Gm. Skala) do Ojcowa. Apel do turystów który są w tym momencie w Ojcowie oraz okolicy aby pozostali w swoich kwaterach, do momentu opadnięcia wody, ułamek sekundy może doprowadzić do tragedii.

8.30

Mamy raport urzędu wojewódzkiego o sytuacji powodziowej w Małopolsce.

W nocy IMGW-PIB podniósł ostrzeżenie meteorologiczne o silnym deszczu z burzami dla naszego województwa do III – najwyższego – stopnia. Wydane ono zostało dla 17 powiatów (bocheński, brzeski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki i wielicki). Obowiązuje do godz. 22.00. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad.

Do II stopnia zostało także podniesione ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniach z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Obowiązuje ono dla zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy. W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu zaznaczą się wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie – informuje, że na tę chwilę brak stanów alarmowych oraz ostrzegawczych na rzekach. Wójt gminy Wiśniowa wczoraj o godz. 21.00 wprowadził na swoim terenie pogotowie przeciwpowodziowe. W wyniku obfitych opadów deszczu zostały zalane m.in. sklepy, piwnice, zatkany przepust na drodze gminnej nad szkołą podstawową. Państwowa Straż Pożarna odnotowała 68 zdarzeń atmosferycznych, w tym głównie w powiatach:

Kraków – 14,

Myślenice – 12,

Oświęcim – 10,

Tarnów – 6,

Sucha Beskidzka – 5,

Nowy Targ – 5. Rodzaj prowadzonych działań :

udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych drzew/gałęzi, pompowanie wody z zalanych posesji/budynków. Ok. 4 tys. odbiorców bez zasilania w energię eklektyczną. Przewidywany czas usunięcia awarii: godziny poranne. Międzynarodowy Port Lotniczy BALICE podaje, że nie wystąpiły utrudnienia. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są w Małopolsce przejezdne. PKP PLK informuje o osunięciu się ziemi na torze linii nr 98 Chabówka – Skawa. Zatrzymane zostały 2 pociągi pasażerskie. Prowadzono prace naprawcze i zabezpieczające. Tor był zamknięty w godzinach 21:30-23:05.

Od godz. 6:20 wstrzymany został ruch pociągów na trasie Kęty-Kozy (powiat oświęcimski) z powodu zalanych torów intensywnymi opadami deszczu. W chwili obecnej organizowana jest komunikacja zastępcza.

8.00

W Jerzmanowicach na ul. Nietoperzowej podtapia posesje. Strażacy są wzywani na pomoc w zabezpieczaniu workami z piaskiem.

Filmik z miejscowości Porąbka (Gm.Trzyciąż)

Jak podaje profil FB Regionalny Reporter:

Dane od straży pożarnej. Interwencje w dn. 03.06 od 11:00 do 04.06 6:00 w skali województwa jest to 68 zdarzeń. W tym wyszczególniono:

Oświęcim - 15,

Kraków - 14,

Myślenice - 11,

Nowy Targ - 10,

Tarnów - 6,

Suski - 5,

Zakopane- 4,

Limanowa - 4.

W pozostałych powiatach województwa małopolskiego odnotowano pojedyncze zdarzenia takie jak: udrażnianie przepustów czy też usuwanie połamanych gałęzi.

W godzinach porannych odnotowano 15 zdarzeń w miejscowości Kęty w związku z silną burzą przechodzącą w okolicach Bielska Białej.

Niestety, opady deszczy w dalszym ciągu nie ulegają zanikaniu, co może powodować lokalnie podtopienia.

godz. 7.50

Podtopienia w Ojcowie. Zalewa jeden z domów. Strażacy mają wiele zgłoszeń od mieszkańców o zlanych drogach i podwórkach 7.00

Spływają kolejne doniesienia o zalanych terenach. Mamy powódź z Małopolsce. "Najgorsza sytuacja panuje na powiecie olkuskim, miechowskim i krakowskim, na zdjęciach można zobaczyć jak wyglądają miejscowością takie jak Jangrot, Zadroże, Cieplice , Adamowice gdzie wylała Szreniawa, i niestety ciągle pada deszcz" - podaj portal Patrol998-Małopolska. Komunikat IMGW dla kraju:

Miejscami na południu występują opady deszczu o natężeniu silnym i ulewnym, punktowo nawalnym, którym towarzyszą także burz. W Bielsku Białej w ciągu godziny spadło 30,1 mm, a w Ustroniu 24,8 mm. Strefa opadów wraz z burzami przemieszcza się na północny zachód. W ciągu najbliższych 2 godzin prognozowane jest dalsze występowanie lokalnych burz i intensywnych opadów Obowiązują ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym deszczem z burzami. Na rzekach przekroczone są stany alarmowe.

Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie duże i całkowite.

Miejscami, głównie w centrum, na południu i wschodzie przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie i wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów na południowym wschodzie i wschodzie do około 50 mm, lokalnie do 60 mm.

Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C, na Podlasiu lokalnie 25°C; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 15°C, 18°C. 6.00

Padało całą noc i pada nadal. Docierają nowe informacje z Małopolski o skutkach ulew i burz. Np. z Zadrożą w powiecie Olkuskim, gdzie DW-794 zamieniła się w rwący potok

23.30

Przez Wiśniową w pow. myślenickim płynie rzeka, która koryto zrobiła sobie z ulicy tej miejscowości

23.00

Zmieniono stopień ostrzeżeń. Na części obszaru Małopolski podniesiono stopień ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na 3 najwyższy. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad.

22.50

Skawa, powiat nowotarski - służby z OSP Skawa oraz JRG Rabka Zdrój pracują przy powstałym osuwisku ziemi w pobliżu torów kolejowych. 22.30

Myślenice ul. Leśna - usuwanie żwiru z jezdni. Na miejscu OSP Myślenice Zarabie oraz JRG Myślenice.

Utrudnienia na DW964, zalany sklep sieci Biedronka, oraz rynek. Na miejscu pracują strażacy OSP Wiśniowa, OSP Wierzbanowa, OSP Poznachowice Dolne oraz OSP Lipnik. 21.30

Ulewa w Kasinie Wielkiej - woda zalewa posesję. W drodze na miejsce są już strażacy z OSP Kasina Wielka . Możliwe utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

Wieczorem, 3 czerwca IMGW przypomniał:

"Przypominamy, że od północy zaczną obowiązywać ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowego wschodu Polski. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem." Małopolska Alarmowo Wcześniej, o godz. 15, ostrzeżenie było mniej zatrważające - zatem pogoda się pogarsza: "Cała Małopolska objęta jest meteorologicznymi ostrzeżeniami IMGW-PIB II stopnia. Do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Po północy zjawisko będzie dalej trwało, a nawet może się nasilić. Kolejne ostrzeżenie IMGW-PIW II stopnia dla wszystkich powiatów Małopolski mówi o silnym deszczu z burzami i obowiązuje do wtorku (4 czerwca) do godz. 22.00. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami może wynieść od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów mogą sięgnąć do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Mapa burzowa online

Wobec takiego charakteru ostrzeżeń Wojewoda Małopolski zawnioskował o nadanie dla mieszkańców województwa alertu RCB. Zwołane zostało także posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Służby i straże są gotowe do intensywnych działań i zwiększania w razie potrzeby obsad kadrowych.

W związku z ostrzeżeniem hydrologicznym o możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody – sytuacja na rzekach jest cały czas monitorowana. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w kontakcie z powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego, na bieżąco przekazując wydawane ostrzeżenia. W magazynach przeciwpowodziowych będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego wprowadzone zostały dyżury. Wszystkie zbiorniki są przygotowane do zwiększonych przepływów, mają stosowne rezerwy przeciwpowodziowe. Przypominamy, że gdy obowiązują takie ostrzeżenia, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Powinniśmy m.in. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce czy zadbać o naładowanie telefonu komórkowego." Małopolska Alarmowo

PROGNOZA POGODY W MAŁOPOLSCE

04.06.2024 07:30 - 07:30 05.06.2024 (Wtorek/Środa)

W dzień zachmurzenie całkowite, miejscami duże. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, możliwy grad. Opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu przeważnie od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.]

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami, nad ranem miejscami również z rozpogodzeniami. Początkowo zanikające przelotne opady deszczu, suma opadów w górach do 10 mm. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 7°C do 10°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 11°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

05.06.2024 07:30 - 07:30 06.06.2024 (Środa/Czwartek)

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie wzrastające do dużego, wtedy możliwe przelotne opady deszczu, w górach możliwe burze, w burzach suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, wieczorem południowo-zachodni. W górach wiatr umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami duże i lokalnie przelotne opady deszczu, po północy zanikające. Nad ranem lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300m. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C, wysoko w Tatrach około 6°C. Wiatr słaby, południowy skręcający na zachodni, lokalnie zmienny. W górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie przelotnych opadów deszczu wiatr przejściowo umiarkowany i porywisty. 4 czerwca 1989. Wybory, które zmieniły Polskę

