Było za drogo. W Limanowej znów szukają operatora komunikacji

- To nie pierwszy raz gdy zakładana kwota różni się od tej proponowanej przez firmy biorące udział w przetargu. Mamy jednak nadzieję, że nowe postępowanie zakończy się sukcesem - przyznaje w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Stanisław Gorczowski, kierownik Wydziału Inwestycji w UM Limanowa.

Urzędnicy zakładali, że wszelkie koszty zamkną się w kwocie 700 tys zł. Tak się jednak nie stało. Trzech oferentów - firmy PHU Gawron (to obecny operator) i ASIK z Limanowej oraz spółka LS z Nowego Sącza – wyceniły swoje usługi pomiędzy 1 mln 37 tys. zł, aa 1 mln 154 tys. zł. Rozbieżności były więc całkiem spore.

Usługa dotyczyła świadczenia przewozów podróżujących pięcioma miejskim autobusami Iveco Crossway Low Entry zakupionymi jeszcze w 2020 roku za kwotę 5,1 mln zł. Trasa, której dotyczy postępowanie, wiedzie przez ul. Zygmunta Augusta do ul. Bednarzy. Od poniedziałku do soboty mają to być po 22 kursy, zaś w niedziele i święta po dziewięć. Szacunkowa ilość km wynosi ponad 120 tys.