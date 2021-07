Ceny w górach oczami internautów. Memy o chytrych góralach mają w sobie ziarenko prawdy? A może turyści oczekują zbyt wiele?

NOWE Czyta się! Polacy na wakacjach, czyli nie tylko o turystach. O książce "Polacy last minute"

To miała być książka o tym jak żenująco zachowujemy się na wakacjach, jak wszyscy z daleka rozpoznają Polaków i już nie tylko po sławetnych skarpetkach do sandałów oraz reklamówce z własnym prowiantem, ale przy okazji - zdaje się, że wbrew koncepcji autorki - wyszedł pilotów wycieczek obraz własny. I nie jest to raczej portrecik w krzywym zwierciadle.