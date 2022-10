Ceny żywności w czasach PRL-u. Ile kosztowały wtedy chleb, kiełbasa, benzyna i wódka, a ile kosztują teraz? Redakcja Kraków

Nawet osoby, które żyły w czasach PRL pewnie nie pamiętają, ile wówczas kosztowały produkty spożywcze, ale z biegiem lat i zmianami w gospodarce, te wartości bardzo się od siebie różniły. A gdyby to porównać jeszcze z obecnymi cenami, to można być zdumionym. Przekonajcie się, jak to wyglądało...