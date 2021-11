„Chór sierot” Jerzego Zonia, czyli opowieść o współczesnym sieroctwie w Teatrze KTO

Mają jednakowe stroje, ciężkie buty, sztywne tornistry i skromne fryzury, działają synchronicznie i z ogromnym wyczuciem. Nie śpiewają, nie mówią, nie uśmiechają się do siebie. Spektakl „Chór sierot" w reżyserii Jerzego Zonia to pozbawiona tekstu, hipnotyzująca opowieść o samotności.

Spektakl trwa dokładnie tyle, ile „III Symfonia” (zwana też „Symfonią Pieśni Żałosnych”) Henryka Mikołaja Góreckiego, która towarzyszy aktorom od początku do końca przedstawienia, wyznaczając rytm całej opowieści, czyli dokładnie 52 minuty i 6 sekund. Tyle wystarczyło, by ukazać okrutne realia życia w sierocińcu, w którym poczucie wspólnoty ustępuje bezkresnej samotności. „Chór sierot” to niezwykle przejmująca, pełna bezradności i braku nadziei opowieść o traumie i dramacie ludzkiego życia.

Spektakl od lat prezentowany jest z powodzeniem na licznych festiwalach w Polsce i zagranicą, m.in. w Teheranie, Rumunii, Lwowie, czy Prešovie.