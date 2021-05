Chrzanów. Adam B. znany działacz i sędzia piłkarski skazany za posiadanie treści pedofilskich

Do zatrzymania Adama B. doszło w lutym 2019 r. po turniej finałowym futsalowych mistrzostw Polski do lat 16, który odbył się w Chrzanowie. To właśnie on był organizatorem największej imprezy sportowej zaplanowanej na ten rok w regionie. Od lat jego zachowanie budziło podejrzenia w środowisku sportowym. Uważany był jednak za niegroźnego dewianta. Brakowało twardych dowodów świadczących o tym, że mógł dopuścić się przestępstw wobec małoletnich, dlatego nikt wcześniej nie zdecydował się na zgłoszenie sprawy.

W końcu jeden z zaniepokojonych rodziców po turnieju zgłosił sprawę na policję, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie postawiła mu trzy zarzuty popełnienia przestępstwa. Z art. 200a par. 2 k.k., który głosi: "Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2", a także z art. 191a. par. 2 k.k., "Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5." oraz art. 202. par. 4a k.k. "Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."