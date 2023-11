Chrzanów. Kolejne urządzenie AMAX będzie monitorować wstrząsy. Trwają prace nad budową szybu Grzegorz w Jaworznie

W najbliższych latach mieszkańcy tego regionu muszą się liczyć z dalszymi uciążliwościami. Kopalnia Janina eksploatować będzie złoża położone bliżej Chrzanowa i Zagórza, natomiast kopalnia Sobiecki przygotowuje się do eksploatacji złoża Dąb, co najmocniej odczują mieszkańcy osiedla Kąty w Chrzanowie. Obecnie trwają prace nad budową szybu Grzegorz, który pozwoli na wydobycie węgla w tym miejscu. Praca są zaawansowane, osiągnięto już poziom 333 metrów. Docelowo szyb ma mieć głębokość niespełna 600 metrów. Oddanie szybu do użytku ma nastąpić w 2027 roku.