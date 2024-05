Ciasta bez pieczenia. Sernik gotowany z musem truskawkowym i bezą [PRZEPIS]

Sernik gotowany z musem truskawkowym i bezą to pyszne ciasto bez pieczenia. Warto je przygotować, szczególnie teraz, kiedy sezon na truskawki dobiega końca. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki.

Sernik na zimno to jedno z tych ciast, które obowiązkowo musi pojawić się na letnim stole. Jeżeli dodać do tego jeszcze truskawki – to palce lizać!

Składniki na tortownicę 20-24 cm Masa serowa: ser biały trzykrotnie mielony – 600 g

masło min. 82% – 80 g

cukier drobny – 150 g

jajko – 2 sztuki

budyń śmietankowy – 1 op / 60 g

herbatniki – ok. 25 szt Mus: truskawki – 250 g

cukier puder – 8 łyżek

sok z cytryny – 1 łyżka

żelatyna – 10 g

śmietana kremówka 36% – 250 g Beza włoska: drobny cukier – 150 g

białko – 2 szt

woda – 30 ml

Wykonanie

Masa serowa:

Masło ucieramy z cukrem na gładką masę, a następnie dodajemy żółtka oraz ser – miksujemy.

Białka ubijamy na sztywną pianę , dodajemy do masy serowej i delikatnie łyżką mieszamy.

Masę wlewamy do garnka i na wolnym ogniu gotujemy (do zabulgotania ) – mieszamy, by nie dopuścić absolutnie do przypalenia.

Pod koniec wsypujemy budyń i dokładnie rozprowadzamy.

Foremkę wykładamy folią spożywczą, spód pokrywamy herbatnikami.

Wylewamy połowę gorącej masy serowej, przykrywamy kolejną warstwą herbatników oraz resztą masy serowej. Mus truskawkowy:

Truskawki blendujemy dokładnie na gładko, a dodatkowo przecieramy przez sito, dodajemy sok z cytryny oraz 3 łyżki cukru pudru.

Wlewamy żelatynę rozpuszczoną w 1/4 szklanki gorącej wody, dokładnie miksujmy z musem.

Śmietanę ubijamy na sztywno z pozostałym cukrem pudrem, wlewamy powoli mus, miksujemy do połączenia składników.

Całość wyciągamy na schłodzoną masę serową i wstawiamy na kilka godzin do lodówki.

Beza włoska:

140 g cukru zalewamy wodą, mieszamy, stawiamy na ogniu i gotujemy aż osiągnie temperaturę 118 stopni.

W tym czasie ubijamy na sztywno białka pod koniec dodając resztę cukru.

Do ubitych białej cieniutkim strumieniem wlewamy syrop cukrowy zwiększając przy tym obroty miksera na maksimum.

Miksujemy do całkowitego wystudzenia (ok. 10-15 minut), a następnie dekorujemy schłodzone ciasto.

Bezą dekorujemy zawsze przed samym podaniem! Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko” Polecamy:

