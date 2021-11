Ciasta na święta. Ciasto mocno alkoholowe „pijana zakonnica” [PRZEPIS]

Przepisem na ciasto „pijana zakonnica” podzieliła się z nami Andżelika Knop z Krakowa. Ciasto o tej dość nietypowej nazwie (wzięła się zapewne stąd, że to ciasto czarno-białe dość mocno nasączone alkoholem) jest bardzo smaczne i efektowne. Zobaczcie przepis naszej Czytelniczki! Pani Andżelika to marzycielka i niepoprawna optymistka. Pozytywnie zakręcona na punkcie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Wolne chwile spędza w kuchni tworząc zdrowe dania dla siebie i swoich najbliższych. Prowadzi blog W zielonej kuchni.



Dodatkowo na wierzch

0,75 l śmietanki kremówki (3 opakowania)

1 fix do śmietany

czubata łyżka cukru pudru

dwie kokosowe princessy (lub inny tego typu batonik)

Wykonanie

Biszkopt. Białka ubić, stopniowo dodawać cukier, żółtka, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i ocet.

Piec w brytfannie o wymiarach 26-28 cm przez około 45 minut w temperaturze 160 stopni, bez termoobiegu – 180.

Gdy lekko przestygnie, końcówką łyżki drewnianej zrobić otwory na około połowę wysokości.

Krem. Do rondla wlać około pół szklanki wody i gotować na wolnym ogniu. Margarynę, wodę, kakao, czekoladę i cukier przełożyć do metalowej miski, następnie umieścić ją na rondlu. W ten sposób składniki kremu rozpuszczą się na parze i unikniemy przypalenia. Gdy wszystko ładnie się rozpuści, wlać wódkę, wymieszać i odstawić do wystygnięcia.

Letni krem przelać na biszkopt, tak aby zakrył otwory.

Śmietanę ubić z cukrem i fixem, wyłożyć na wierzch ciasta. Wyrównać wierzch.

Na koniec posypać ciasto startym batonikiem i pozostawić w lodówce do schłodzenia przez kilka godzin.