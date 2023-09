Ciasta ze śliwkami, które zachwycą wszystkich. Łatwe placki ze śliwkami na każdy dzień [PRZEPISY]

Ciasta ze śliwkami to niebo w gębie! Łatwe ciasto ze śliwkami, ciasto ze śliwkami pokryte bezą, ciasto drożdżowe ze śliwkami, czy jogurtowiec ze śliwkami to obowiązkowy letni deser. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy naszych czytelników. Skusicie się?

Sezon na pyszne ciasta ze śliwkami w pełni! Delikatna gorycz śliwek sprawia, że w połączeniu ze słodkimi dodatkami tworzą niespotykaną kompozycję smakową. Poniżej kilka deserowych odsłon królowej polskich sadów.

Znajdziecie tutaj przepisy: Łatwe ciasto ze śliwkami

Ciasto ze śliwkami przykryte bezą

Ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką

Jogutrowiec ze śliwkami

Łatwe ciasto ze śliwkami. Tanie, proste i szybkie [PRZEPIS]

Tanie, proste i szybkie ciasto ze śliwkami. Fot. mad Składniki na ciasto ze śliwkami 4 jajka

1/2 szklanki oleju

1/2 szklanki cukru

1 i 1/2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

śliwki

cukier puder do posypania (opcjonalnie) Wykonanie

Do miski wbić cztery jajka, chwilę pomiksować. Dosypać cukier i miksować dalej. Następnie, ciągle miksując, dolać olej, potem mąkę z proszkiem do pieczenia. Wylać ciasto na okrągłą tortownicę, ułożyć na to śliwki i wstawić na 45-50 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Gotowe ciasto można posypać cukrem pudrem.

Przepis Justyny Kalemby

Ciasto ze śliwkami przykryte bezą [PRZEPIS]

Ciasto ze śliwkami przykryte bezą. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 1/2 kg śliwek

4 jajka

1 szklanka cukru

2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 kostka (250 g) margaryny

1 łyżka smalcu

Składniki na bezę 4 białka

szczypta soli

1 szklanka miałkiego cukru

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka wanilii

Wykonanie

Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 stopni. Foremkę lekko natłuścić i oprószyć mąką. Śliwki opłukać i wydrylować. Białka oddzielić od żółtek i ubić na sztywną pianę. Dodać cukier, cały czas miksując. Następnie żółtka, po jednym na raz, wymieszać. Mąkę przesiać z proszkiem i wymieszać z ciastem. Margarynę stopić i przestudzić. Dodać do ciasta wraz ze smalcem i wymieszać. Ciasto przełożyć do foremki, a na wierzchu ułożyć połówki śliwek. Piec przez 30 minut. Następnie wyłożyć na podpieczone ciasto bezę. Piec jeszcze 20 minut.

Przygotowanie bezy. Białka ubić na sztywną pianę z cukrem i wanilią, dodać 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Wyłożyć na podpieczone ciasto.

Przepis KGW w Konaszówce

Ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką [PRZEPIS]

Ciasto drożdżowe ze śliwkami i kruszonką. Jak u babci! Fot. Maria Cebula Składniki na ciasto (duża blacha)

1/2 kg mąki

szklanka mleka

5 dag drożdży

2 żółtka

jajko

3/4 szklanki cukru

10 dag masła

szczypta soli Składniki na kruszonkę 10 dag masła

10 dag cukru

10 dag mąki Dodatkowo 2 kg śliwek

cynamon

cukier puder do posypania po upieczeniu Wykonanie

Rozkruszone drożdże wymieszać z cukrem, dodać żółtko i jajko. Ubić na gładką masę, dodać ciepłe mleko, mąkę i sól. Wyrobić, tak żeby ciasto odchodziło od rąk. Do ciasta dodać roztopione i ostudzone masło. Zostawić do wyrośnięcia.

W międzyczasie zrobić kruszonkę. Podane składniki połączyć i wstawić do lodówki.

Śliwki wydrylować i pokroić.

Wyrośnięte ciasto rozwałkować i położyć na blachę. Ułożyć śliwki, posypać cynamonem i kruszonką.

Piec w temperaturze 180 stopni ok. 50 minut.

Przepis Marii Cebuli

Jogurtowiec ze śliwkami [PRZEPIS]

Jogurtowiec ze śliwkami. Fot. Joanna Tokarz Składniki 2 jajka

2/3 szklanki cukru

1/3 szklanki oleju

330 g jogurtu naturalnego

2 szklanki mąki (nie ubite)

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

płaska łyżeczka sody oczyszczonej

pełna łyżka kakao

ok. 8-10 śliwek

cukier puder do posypania po wierzchu

Wykonanie

Jajka ubić z cukrem i olejem, dodać jogurt i wymieszać tylko do połączenia składników. Mąkę przesiać wraz z proszkiem do pieczenia i sodą.

Dodać do masy jogurtowo-jajecznej. Ciasto podzielić na dwie części, jedną połączyć z kakao. Spód formy (24x24 cm) wyłożyć papierem do pieczenia i łyżką nabierać ciasto w nieregularnych odstępach, starając się, by na wierzchu rozsmarować cienką warstwę jasnego. Umyte i osuszone śliwki pokroić na pół i skórką do dołu ułożyć na cieście. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 170 stopni (bez termoobiegu) na około 50 minut (do suchego patyczka). Po upieczeniu oprószyć cukrem pudrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie