Ciasto fale Dunaju ze śliwkami i masą budyniową [PRZEPIS]

Przepisem na pyszne ciasto podzieliła się z nami nasza Czytelniczka Katarzyna Jaworek z Mętkowa. - To ciasto dla prawdziwych łasuchów. Warto je przygotować – mówi Katarzyna Jaworek, autorka bloga Tradycyjna kuchnia Kasi.



Składniki na ciasto

5 jajek

25 dag margaryny

1 szklanka cukru

30 dag mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

2 łyżki śmietany

1/2 kg śliwek



Składniki na krem

1/2 litra mleka

2 budynie waniliowe

5 łyżek cukru pudru

1 kostka masła

Składniki na polewę

1 łyżka margaryny

1,5 łyżki cukru

1,5 łyżki wody

1,5 łyżki kakao

Wykonanie

Ciasto. Margarynę utrzeć razem z cukrem. Cały czas ucierając dodawać po jednym żółtku. Stopniowo wsypywać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Białka ubić na sztywną pianę. Dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. Ciasto podzielić na dwie części. Do jednej dodać kakao oraz śmietanę, wymieszać. Na blaszkę (wymiary 22×30 cm) wyłożyć ciemne ciasto, wyrównać. Na to wyłożyć ciasto jasne i wyrównać. Śliwki przekroić na pół. Usunąć pestki. Owoce ułożyć na cieście, lekko dociskając. Ciasto piec około 45 minut w temperaturze 175 stopni.

Krem. Budynie ugotować na mleku. Odstawić do przestudzenia. Masło utrzeć z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać po łyżce zimnego budyniu. Utrzeć. Masę wyłożyć na upieczone ciasto. Wyrównać.

Polewa. Z margaryny, cukru, wody i kakao zagotować polewę. Chwilę przestudzić. Przełożyć do rękawa cukierniczego. Na cieście zrobić kratkę z polewy. Ciasto wstawić na godzinę do lodówki.