Ciasto na Boże Narodzenie. Sernik na kruchych ciasteczkach z warstwą maku. Obłędnie pyszny [PRZEPIS]

Sernik z warstwą maku na świąteczny stół [PRZEPIS]

Składniki:

ser biały – 1 kg

serek mascarpone – 250 g

cukier – 1,5 szklanki

masło – 100 g

jaja – 6 szt

sok z cytryny 2 łyżki

budyń waniliowy – 2 szt

śmietana kwaśna – 100 ml

miód – 2 łyżki

mak - 150 g

masa kajmakowa – 1 puszka

ciastka – 350 g

sól – szczypta

tłuszcz do formy

Przygotowanie:

Mak zalać wodą i gotować do miękkości. Odcedzić ostudzić a następnie zemleć. Zmielony mak wymieszać z miodem. Ciastka drobno pokruszyć wymieszać z masłem i powstałą masą/kruszonką wysypać dno natłuszczonej tortownicy.

Oddzielić żółtka od białek. Z białek z odrobiną soli ubić sztywną pianę. Żółtka utrzeć z cukrem a potem wymieszać serem, serkiem mascarpone i śmietaną. Dodać budyń, pianę z białek i delikatnie, ale dokładnie wymieszać. Podzielić masę na dwie części do jednej dodać mak oraz sok z cytryny i wymieszać. Na ciastka wylać połowę masy makowej na masę makową masę białą i na wierzch sernika masę makową. Piec w temperaturze ok. 180 stopni przez godzinę. Po upieczeniu sernik wystudzić, a potem z wierzchu polać karmelem i posypać cukrową posypką.

Przepis Anny Hoszowskiej