Ciasto z truskawkami, masą śmietanową i galaretką „owocowa mgiełka”. W sam raz na upały [PRZEPIS]

Ciasto z truskawkami, masą śmietanową i galaretką „owocowa mgiełka” [PRZEPIS]



SKŁADNIKI:

Biszkopt:

3 jajka

½ szklanki cukru

4 łyżki oleju

1 szklanka mąki

½ łyżki proszku do pieczenia

½ łyżki octu

1 łyżeczka barwnika czerwonego w proszku

Masa śmietanowa:

500 ml śmietany 30%

2 opakowania śmietan fixu

2 opakowania cukru waniliowego

½ szklanki wody

1 łyżka żelatyny

Dodatkowo:

½ słoika dżemu wiśniowego

300 g truskawek

1 kiść winogrona ciemnego

3 opakowania galaretki truskawkowej

PRZYGOTOWANIE:

1. Biszkopt: Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić na sztywną pianę. Stopniowo dodawać żółtka oraz cukier. Nie przerywając ubijania dodawać olej, mąkę, ocet, proszek do pieczenia oraz barwnik. Ciasto przelać na blaszkę o wymiarach 35cm x 22cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Biszkopt piec około 30 minut w temperaturze 170 stopni. Przestudzony biszkopt posmarować dżemem wiśniowym.

2. Żelatynę rozpuścić w ½ szklanki wrzącej wody. Odstawić do przestudzenia. Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno razem z śmietan fixem. Dodać cukry waniliowe oraz tężejącą żelatynę. Ubić. Masę wyłożyć na biszkopt. Wyrównać i odstawić do stężenia.

3. Truskawki obrać z szypułek. Winogron obrać z kiści. Owoce ułożyć na masie śmietanowej. Galaretki rozpuścić w 1 litrze wrzącej wody. Odstawić do przestudzenia. Tężejącą galaretkę wylać na owoce na cieście. Ciasto wstawić na godzinę do lodówki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”.