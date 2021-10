Cmentarz w Olkuszu zaczyna zarastać trawą i krzewami. Mieszkańcy mają problem z dostaniem się do nagrobków swoich bliskich! [ZDJĘCIA] Paweł Mocny

Coraz więcej mieszkańców Olkusza i okolic zwraca uwagę na stan roślinności na olkuskim cmentarzu. Nadmiernie wybujała. Trawa oraz krzewy rosnące między nagrobkami utrudniają im dojście do miejsca pochówku bliskich. Jak informują mieszkańcy sytuacja była zgłaszana do zarządcy obiektu. Mimo to nie zostały wykonane żadne kroki w celu rozwiązania problemu.