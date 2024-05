Co dalej z „ożywianiem” sądeckiej starówki? Pomysłów przybywa, trudniej o ich realizację Klaudia Kulak

Tak wyglądała starówka w majowy weekend. Przy dobrej pogodzie mieszkańcy chętniej ją odwiedzają. Nieco trudniej spotkać tu jednak turystów Klaudia Kulak

„Starówka” to słowo, które już od dłuższego czasu w Nowym Sączu odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Jej powolną agonię obserwują mieszkańcy miasta oraz turyści. Centrum miasta teraz to w większości puste lokale, gdzie kiedyś przecież tętniło życie miasta, choć wartym zauważenia jest fakt, ze są lokale, które niemal każdego dnia pełne są klientów, czy chociażby jeden z sądeckich klubów, gdzie tętni imprezowe życie miasta. Niestety to pojedyncze przypadki.