Co się dzieje w Krakowie?! Zniszczona Jordanówka, kradzież krzewów róż w Nowej Hucie i rozpalone ognisko w Parku Bednarskiego

Co się dzieje w Krakowie?! Zniszczona Jordanów, kradzież kilkudziesięciu krzewów róż w w Nowej Hucie i ognisko w Parku Bednarskiego Marcin Pawlik - Radny Dzielnicy XVIII Nowa Huta/ZZM Zobacz galerię (10 zdjęć)

Zielone przestrzenie w Krakowie powstają przede wszystkim dla mieszkańców. Drobiazgowo zaplanowane szczegóły, nasadzenia, mała architektura to elementy różnych projektów, które zostały wypracowane by cieszyły oko i służyły wszystkim mieszkańcom. Niestety nie każdy to rozumie i nie każdy to szanuje. W ostatnich dniach w Nowej Hucie skradziono krzewy róż! A jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej, to jedynie wierzchołek góry lodowej. W minionym roku zostały też skradzione krzewy na os. Ogrodowym, a w innych lokalizacjach ktoś zniszczył drzewa używając do tego siekiery. Nie oszczędzono też Jordanówki i Parku Bednarskiego ...