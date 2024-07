Co tam słychać na Krupówkach? Turyści są, ale wielkiego najazdu nie widać

- Ja mam klientów w pensjonacie od początku wakacji. Nie jest to co prawda 100-procentowe obłożenie, ale pobyty cały czas są. Cieszę się z tego, bo początkowo wydawało się, że wakacje u nas faktycznie zaczną się dopiero po 15 lipca – mówi pani Antonina z małego pensjonatu na zakopiańskiej Olczy.

Takich głosów jest jednak zdecydowanie mniej. Emilia Glista, współpracująca z hotelami i pensjonatami w górach w pozyskiwaniu klientów, zaznacza, że początek wakacji jest na razie słaby. - Dotyczy to Zakopanego i najbliższej okolicy. A miejscowości dalej położone mają jeszcze gorszą sytuację – mówi. I dodaje, że po 15 lipca pojawia się nieco więcej rezerwacji, ale nie będzie to wielki najazd. - Szacujemy, że obłożenie na cały lipiec to na razie ok. 50 proc. Na sierpień na razie jest jeszcze słabiej – mówi.

- Od lat jest tak, że początek wakacji i końcówka zawsze wypadają słabiej, a największe zainteresowanie jest od połowy lipca do końca długiego weekendu sierpniowego – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. I dodaje, że widać to także w cennikach. Do połowy lipca ceny noclegów na Podhalu są niższe średnio o 17 proc. niż w najbardziej obleganym okresie wakacji. Dodaje jednak, że równocześnie branża obserwuje systematyczne spadanie tzw. okienka rezerwacyjnego, czyli ilość dni od dokonania rezerwacji do przyjazdu. - W niektórych sytuacjach będziemy mieli do czynienia z okienkiem rezerwacyjnym liczonym już w godzinach, a nie w tygodniach, czy miesiącach – dodaje.