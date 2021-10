Comarch Cracovia dała się ograć Zagłębiu Sosnowiec w końcówce meczu

Osłabiona Comarch Cracovia

Szybki gol Jacenki

Bardzo dobrze zaczął się dla krakowian ten mecz. W 5 min nie obstawiony Jacenko uderzył pewnie i „Pasy” objęły prowadzenie. Od tej pory gościom grało się znacznie lepiej, mogli spokojnie rozgrywać akcje, czekając na to, co zrobi rywal. Gospodarze odpowiedzieli mocnym uderzeniem Kozłowskiego, ale Pieriewozczikow spisał się bez zarzutu. Także jego vis a vis Czernik spisał świetnie po uderzeniu Nemca z bliska. Podczas gry w przewadze groźni uderzał Rzeszutko, ale bramkarz Cracovii świetnie obronił. W 17 min gospodarze dopięli swego, Lundvald wykorzystał błąd Kinnunena i doprowadził do remisu.